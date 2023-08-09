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Giriş Tarihi: 9.8.2023 17:17

Kuaför dükkanına pompalı tüfekle saldırdı! Kısa sürede yakalandı

Esenyurt’ta alacak verecek meselesi yüzünden öfkelendiği iddia edilen eden şahıs kuaföre pompalı tüfekle saldırdı. Büyük paniğe neden olan olayda ölen ya da yaralanan olmazken şahıs polis tarafından yakalandı. Yaşanan anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İHA
Kuaför dükkanına pompalı tüfekle saldırdı! Kısa sürede yakalandı

Esenyurt'taki olay, Koza Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre alacak verecek meselesi yüzünden yüzünden öfkelenen M.B.T. pompalı tüfekle geldiği kuaför dükkanına önünde dehşet saçtı. M.B.T. yanında getirdiği tüfeği art arda dükkana doğru ateşledi. Çevredeki vatandaşlar olay sonrası paniğe kapıldı.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Devriye atan polis ekipleri M.B.T.'yi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis tarafından olay yeri incelemelerine başlandı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Yaşanan anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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Kuaför dükkanına pompalı tüfekle saldırdı! Kısa sürede yakalandı
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