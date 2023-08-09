Kuaför dükkanına pompalı tüfekle saldırdı! Kısa sürede yakalandı

Esenyurt'taki olay, Koza Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre alacak verecek meselesi yüzünden yüzünden öfkelenen M.B.T. pompalı tüfekle geldiği kuaför dükkanına önünde dehşet saçtı. M.B.T. yanında getirdiği tüfeği art arda dükkana doğru ateşledi. Çevredeki vatandaşlar olay sonrası paniğe kapıldı.
POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Devriye atan polis ekipleri M.B.T.'yi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis tarafından olay yeri incelemelerine başlandı.