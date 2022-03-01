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Giriş Tarihi: 1.3.2022 00:59

Kuaför dükkânında dehşet anları! 1'i ağır 6 yaralı

İHA
Kuaför dükkânında dehşet anları! 1’i ağır 6 yaralı

Küçükçekmece'de bir kuaför dükkanı silahlı kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı. Kuaför dükkânında bulunan 6 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan bir kişinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi

Olay saat 23.45'te Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi üzerinde bulunan bir kuaför dükkanı üzerinde yaşandı. İddiaya göre cadde üzerinde bulunan kuaför dükkanı araba ile gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.

Kuaför dükkânında bulunan 6 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

1'İ AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak olay yeri inceleme çalışması gerçekleştirdi. Yaralanan 6 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştirerek kaçanlar ise her yerde aranıyor.

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Kuaför dükkânında dehşet anları! 1'i ağır 6 yaralı
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