“Kuaför” görünümü vermişler! 7 ev sahibine 120 bin lira ceza kesildi

Haksız kazanç sağlayan ev sahiplerinde evlerinde barındırdıkları kaçak göçmen başına iki bin 574 lira olmak üzere toplamda 120 bin 978 lira idari para cezası kesildi. Gözaltına alınan 47 düzensiz kaçak göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.