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Giriş Tarihi: 8.12.2022 09:39

“Kuaför” görünümü vermişler! 7 ev sahibine 120 bin lira ceza kesildi

İstanbul’da düzensiz kaçak göçmenlere evlerini kiralayan 7 ev sahibine 120 bin 978 lira idari para cezası kesildi. 47 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. “Şok Evi” olarak kullanılan adreslerden birine dikkat çekmemesi için “Kuaför” görünümü verildiği tespit edildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Kuaför” görünümü vermişler! 7 ev sahibine 120 bin lira ceza kesildi

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; ülkemizde kaçak durumda bulunan düzensiz kaçak göçmenlere evlerini kiralayan veya düzensiz kaçak göçmenler ikametlerinde barındıran ev sahiplerine yönelik operasyon düzenledi.

Bağcılar ve Esenyurt'ta düzensiz kaçak göçmenlerin barındırıldığı yedi farklı "Şok Evi" basıldı.

Adreslerden birine dikkat çekmemesi için "Kuaför" görünümü verildiği tespit edildi. Operasyon düzenlenen adreslerde 47 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı.

Koğuş şeklinde ranza sistemlerinin kurulduğu adreslerin sahipleri hakkında adli işlem yapıldı.

Haksız kazanç sağlayan ev sahiplerinde evlerinde barındırdıkları kaçak göçmen başına iki bin 574 lira olmak üzere toplamda 120 bin 978 lira idari para cezası kesildi. Gözaltına alınan 47 düzensiz kaçak göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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“Kuaför” görünümü vermişler! 7 ev sahibine 120 bin lira ceza kesildi
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