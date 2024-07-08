Kuaför salonu savaş alanına dönüştü

İstanbul Ümraniye'de kız kavgası bir kuaför dükkânını savaş alanına çevirirken bıçaklanan kuaförün hayatını müşterileri kurtardı. Geçen yıl 17 Mayıs'ta kuaför Sedat T.'nin (26) dükkânına gelen Burak T. (28), önce tartışma çıkardı, ardından Sedat T.'yi bıçakladı. Kanlar içinde kalan Sedat T., müşterilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastane kaldırıldı. Kaçan saldırgan hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Burak T.'nin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Burak T.'nin saldırıdan sadece birkaç saat sonra gönderdiği "Bu uyarıydı, şimdilik ölmedin ama bir dahakine öleceksin" şeklindeki mesajı da dosyaya girdi. Soruşturma dosyasına giren Adli Tıp raporuna göre yaralamanın hayati tehlikeye neden olacak şekilde yapıldığını ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu belirtildi. Adli Tıp Raporunu dikkate alan savcılık, "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Tehdit" suçlarından 17 yıla kadar hapsi istendi.