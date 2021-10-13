Kuaförler tekme tokat birbirine girdi!

Kocaeli İzmit İlçesinde kuaför dükkânları bulunan H.Y ile M.Ç, iddialara göre 1 yıl önce kendilerine ait iş yerlerini satarak birlikte bir kuaför ve güzellik dükkânı açtı.

Ünlü güzellik merkezi önünde ortakların tekme tokat kavgası kamerada | Video

Ancak ikili arasında geçtiğimiz günlerde bazı konular nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. H.Y babası ile yaklaşık 1 buçuk hafta önce iş yerine geldiğinde ise isminin tabelada siyah bant ile kapatıldığını gördü. İçeri girdiğinde ise M.Ç ve yanında bulunanlar ile tartıştı. Sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Tekmelerin havada uçuştuğu, tokatların atıldığı kavga anı ise kameralara yansıdı.

Olay sonrası M.Y, ortağından ve yanında bulunarak kendisine saldıranlardan şikâyette bulunduğu öğrenildi. Ayrıca polis tarafından ikinci bir kavganın yaşanmaması için iş yeri çevresinde güvenlik tedbiri alındığı öğrenildi.