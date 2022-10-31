Küba’dan Ne Alınır? Küba’da Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?

Küba'dan ne alınır, Küba'ya gidecek insanların internetten araştırdıkları sorulardandır. Küba kültürel anlamda oldukça zengin bir ülkedir. Bu nedenle Küba'dan alınacak hediyelik eşyalar çok değerli ve özeldir. Küba'da ucuz olan şeyler, kozmetik ürünleri, parfümler ve giyeceklerdir. Küba'ya gidecek kişiler de "Küba'dan ne alınır? Küba'dan hediye olarak ne getirilir? Küba'da ucuz olan şeyler neler? Küba'nın neyi meşhur?" gibi soruların yanıtlarını araştırırlar ve bu doğrultuda alacaklarına karar verirler.

Küba'dan Ne Alınır?

Küba, Karayipler bölgesinde farklı önemli kültürleri bulunan bir ülkedir. Bu ülkede daha çok el emeği ürünler ön plana çıkarken geleneksel bir çok ürünü görmek de mümkündür. Küba'dan hediye olarak alınabilecek farklı türde pek çok hediyelik bulunur. Alınacak ürünler ise şu şekilde listelenebilir:

Kahve: Küba'da kahveler oldukça lezzetli ve aromatik olduğundan kahve alabilirsiniz.

Müzik aletleri: Küba'da müziğe oldukça önem verilir. Bu nedenle müzik aletleri konusunda oldukça gelişmişlerdir. Küba'dan müzik aletleri ve eğer müziklerini beğeniyorsanız Küba şarkılarından oluşan albümler alabilirsiniz.

El emeği takılar: Küba'da sokakta yürürken karşınıza çıkan takıcılardan el emeği ile yapılmış takılar alabilirsiniz.

El emeği ürünler: Küba'dan el emeği çantalar, cüzdanlar ve palmiye ağaçlarının kabuklarından yapılmış şapkalar alabilirsiniz.

Masa örtüsü: Küba'da geleneksel olarak bizdeki kanaviçeye benzer motiflerle masa örtüleri işlenir. Küba'ya gittiğinizde bu masa örtülerinden de alabilirsiniz.

Küba'nın Neyi Meşhur?

Küba'nın neyi meşhur sorusu sorulunca ilk akla gelen ürün kahve olarak karşımıza çıkar. Küba'da yetiştirilen kahve çekirdeklerinden elde edilen kahveler oldukça lezzetli ve aromalıdır. Kahve içmeyi seven bireyler genellikle meşhur olan Küba kahvesini denemek isterler.

Küba'nın meşhur olan bir diğer ürünü ise müzik aletleridir. Küba'da sokaklarda, caddelerde pek çok farklı müzik aletlerini ve müzik yapan insanları görmek mümkündür. Müziği hayatlarının bir parçası yapmış ve benimsemiş olduklarından Kübalılar müzik aleti üretme konusunda oldukça ileridirler.

Küba'da Ucuz Olan Şeyler Neler?

Küba, Türkiye ve Türkiye para birimi olan TL ile kıyas yapıldığında aslında pahalı olan bir ülke halindedir. Konaklama fiyatları ise başka ülkeler ile karşılaştırıldığında biraz daha ucuz olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bazı indirim zamanlarında giyecekler, kozmetik ürünler, parfümler ve bazı el yapımı hediyelik eşyalar ucuz hale gelmektedir.