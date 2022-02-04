Kübra Ece’nin son görüntüsü! Kübra’nın ölümü araştırılıyor

Sır ölüm Kübra Ece'yi İstanbul Avcılar'da önceki gün gece saatlerinde buldu. Çıktığı televizyon programıyla ünlenen 30 yaşındaki Ece'nin erkek arkadaşı Mehmet Emre Ş. ile olan birliktelikleri yaklaşık bir ay önce son buldu. İddiaya göre ayrılığa kendini hazır hissetmeyen Kübra Ece, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş.'nin Brezilyalı Luizia Marina R.C. ile yeni bir ilişkiye başladığını öğrendi. Kıskançlık krizine giren Ece, soluğu eski sevgilisinin Avcılar Gümüşpala'da bulunan evinde aldı. İddiaya göre evde bulunan 6 kişinin önünde eski sevgilisiyle tartışan Ece, ardından kendisini dördüncü kattaki daireden aşağı bıraktı. Ağır yaralanan Ece, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SON DAKİKA! Kübra Ece'nin ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı! Bir anda balkona çıktı ve... | Video

EVDEKİ 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Kadının ölümünün ardından olay mahallinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla olay sırasında evde bulunan Mikail Ö., Hami A., Mehmet Emre Ş., Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş., eski sevgilisi Mahmut Emir Ş. ve esli sevgilisini yeni sevgilisi Brezilyalı Luizia Marina R.C.'yi gözaltına aldı.



SERBEST BIRAKILDILAR



Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Kübra Ece'nin ölümüne ilişkin yürütülen incelemenin ise devam ettiği kaydedildi.



SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI



Öte yandan Kübra Ece'nin olayın yaşandığı evin balkonuna hızla çıkıp kendini aşağı bıraktığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Ece Balkona çıkıp biranda kendisini 4. Kattan aşağı bırakıyor. Peşinden gelen bir arkadaşı onu tutmaya çalışıyor ama başarılı olamıyor.