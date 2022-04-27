Kübra’dan güzel haber var

Bursa'da 3 yıl önce yakalandığı 'Kronik atriyal ve bağırsak disritmi' (CAID) hastalığı nedeniyle 45 kilodan 28 kiloya kadar düşen Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Kübra Nur Palut'un (30) tedavisi için ailesinin karşına maddi yetersizlik çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tedavisi için Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık Bakanlığı'na müracaat edildi.Konunun basına yansımasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kübra Nur'un tedavisi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya talimat verdi. İnegöl Devlet Hastanesi'nde müşahede altında tutulan Kübra Nur, ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kübra Nur, ambulansa bindirilirken ailesine el sallayarak veda etti. DHA