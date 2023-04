Adana'da bayramın son günü husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sırasında seken kurşunlar bebek arabasına isabet etmiş ve 1.5 yaşındaki Yusuf Arda hayatını kaybetmişti. Katillerin bir an önce yakalanmasını isteyen acılı anne Fatma Fıratokulu (26), "O an ne yapacağımı şaşırdım. Yavrumu hemen kucağıma aldım ama oğlum kucağımda can verdi. Arkasında kuzeni vardı, oğlum onu kurtardı" dedi. Baba Mehmet Fıratokulu (38) da "Bu acıya nasıl dayanacağız bilmiyorum. Daha 1.5 yaşında. Onların da ciğeri yansın" diye konuştu.