Haberler Yaşam Haberleri Kucağında bebeğiyle balkona çıkan kadın kabusu yaşadı! Yüzüne yumruk vurup, telefonunu gasp etti
Giriş Tarihi: 8.1.2024 14:23 Son Güncelleme: 8.1.2024 14:26

Kucağında bebeğiyle balkona çıkan kadın kabusu yaşadı! Yüzüne yumruk vurup, telefonunu gasp etti

Aksaray'da üç katlı bir binanın zemin katında oturan Dudu Altan (21), kucağında 1,5 yaşındaki oğlu Alperen ile eşya almak için çıktığı balkonda saldırıya uğradı. Darp edilen ve cep telefonu zorla alınan genç kadın hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan Ramazan K. (32) polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Polisten kaçarken düşüp, ayağını yaralayan saldırgan adliyeye sevk edildi.

Kucağında bebeğiyle balkona çıkan kadın kabusu yaşadı! Yüzüne yumruk vurup, telefonunu gasp etti

Olay, dün akşam Aratol İstiklal Mahallesi'nde yaşandı. Bir apartmanın zemin katında oturan Dudu Altan, kucağında oğlu Alperen ile birlikte balkona çıktı. Balkonda hayatının şokunu yaşayan genç kadın saldırıya uğradı.

Genç kadının yüzüne yumruk vuran saldırgan ardından da cep telefonunu da gasp edip kayıplara karıştı. Dudu Altan komşularının çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altın alındı.

Asayiş Şubesine bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri kısa süre içerisinde saldırganın kimliğini belirledi. Saldırgan Ramazan K'nin Çerdiğin Mahallesi'nde saklandığını tespit eden polis harekete geçti. Polisi görünce kaçmaya çalışan saldırgan, yere düştü. Ayağında çatlak oluştuğu öğrenilen Ramazan K., hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAAN ATALAY/SABAH

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Kucağında bebeğiyle balkona çıkan kadın kabusu yaşadı! Yüzüne yumruk vurup, telefonunu gasp etti
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