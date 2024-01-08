Kucağında bebeğiyle balkona çıkan kadın kabusu yaşadı! Yüzüne yumruk vurup, telefonunu gasp etti

Olay, dün akşam Aratol İstiklal Mahallesi'nde yaşandı. Bir apartmanın zemin katında oturan Dudu Altan, kucağında oğlu Alperen ile birlikte balkona çıktı. Balkonda hayatının şokunu yaşayan genç kadın saldırıya uğradı.

Genç kadının yüzüne yumruk vuran saldırgan ardından da cep telefonunu da gasp edip kayıplara karıştı. Dudu Altan komşularının çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altın alındı.

Asayiş Şubesine bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri kısa süre içerisinde saldırganın kimliğini belirledi. Saldırgan Ramazan K'nin Çerdiğin Mahallesi'nde saklandığını tespit eden polis harekete geçti. Polisi görünce kaçmaya çalışan saldırgan, yere düştü. Ayağında çatlak oluştuğu öğrenilen Ramazan K., hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAAN ATALAY/SABAH