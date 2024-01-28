Kucağında bebeğiyle yürürken öldürülmüştü Hatice’yi öldüren kardeşlerine müebbet hapis cezası

31 yaşındaki Hatice Haji ailesiyle birlikte yaklaşık 10 yıl önce Suriye'de yaşanan iç savaş sebebiyle Türkiye'ye gelmişti. Genç kadın, Sultangazi'de babası Muhammed Hacıoğlu, annesi Melek Hacıoğlu, ağabeyi İbrahim Hacıoğlu ile eşi Ayet Hacıoğlu, kardeşi Mustafa Hacıoğlu ile eşi Ayşe Hacıoğlu ile birlikte aynı apartmanda farklı dairelerde yaşıyorlardı. İddiaya göre Hatice Haji resmi nikahlı eşi İssam Ali'den boşandıktan sonra tanıştığı Muhsin Uzun ile imam nikahı kıyarak birlikte yaşamaya başladı. Hatice'nin Muhsin Uzun'dan bir çocuğu da oldu. Hatice'nin bir Türk ile evlenmesi ailesini rahatsız etti.

AİLEDEN GELEN TEHDİT

Zaman zaman Hatice'nin yaşadığı yere gelen eski eşi İssam Ali, Hatice'yi bir keresinde çocuğuyla eve kilitledi. Babası Muhammed ve annesi Melek Hacıoğlu da kızlarını tehdit ediyorlardı. Babası, "Seni ve kocanı öldürürüm, değeri 5 mermi, gerekirse 7 çocuğumu feda ederim. Biz Türk devletinden, Türk polisinden Türk savcısından korkmuyoruz" şeklinde tehditte de bulundu. Bu tehditle ilgili Hatice Haji, Aile İçi ve Kadına Şiddet Büro Amirliğine şikayette bulundu.

SOKAĞA PEÇESİZ ÇIKAMIYORDU

Hatice, amcasının kızı aracılığıyla da babası tarafından "Fazla göz önünde dolaşmasın vururuz yoksa" diyerek tehdit edildi. Hatice Haji, kocası Muhsin Uzun'a bu durumu anlatıp "Suriye'de olsaydım kesin benim kafama sıkarlardı. Türkiye'de olduğum için bunu yapmadılar" demişti. Ailesiyle yaşadığı anlaşmazlık yüzünden Hatice Haji evden çıkamaz hale geldi. Tesettürlü olmasına rağmen tanınmamak için yüzünü bile peçeye kapatarak sokağa çıkıyordu.

KUCAĞINDA BEBEĞİ VARKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Olayın gerçekleştiği 26 Kasım 2022 tarihinde Hatice Haji, kucağında bebeğiyle marketten çıktı. O gün Hatice'ye kardeşleri tarafından pusu kurulmuştu. Kamera kayıtlarına göre bir aracın arkasına saklanan Arif Haji, Hatice'nin marketten çıkınca arkasından koşarak silahla başından vurdu. Bebeğinin üzerine düşen Hatice Haji çevredekiler tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TASARLAYARAK ÖLDÜRMEDEN DAVA AÇILDI

Saldırıdan sonra Arif Haji, ağabeyi İbrahim Hacıoğlu ve Mustafa Hacıoğlu'nun bulunduğu araca binerek kaçtı. İbrahim ve Mustafa Hacıoğlu ile birlikte baba Muhammed ve anne Melek Hacıoğlu da tutuklandı. Arif Haji ise polis tarafından 14 Ocak 2023 tarihinde yakalandı. Haji ifadesinde, cinayeti namus için tek başına işlediğini söyledi. Ancak soruşturma sonucunda savcılık, Hatice Haji'nin aile meclisinin aldığı kararla babası ve annesinin azmettirmesi sonrasında işlendiği kanaatiyle baba Muhammed Hacıoğlu (54), anne Melek Hacıoğlu (53), yengeleri Ayşe (24) ve Ayet Hacıoğlu'nun (23) azmettirmeleriyle Arif Haji'nin (22) öldürdüğü, kardeşleri İbrahim Hacıoğlu (29) ve Mustafa Hacıoğlu'nun (26) da bu suça her aşamasını planlayarak iştirak ettikleri, İbrahim Haji'nin (30) de Arif'in kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle hepsi için "Tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı.

3 MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Arif Haji hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle müebbet hapis cezası ve "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezasına da çarptırıldı. Ağabeyleri İbrahim Hacıoğlu ve Mustafa Hacıoğlu da aynı suçtan ayrı ayrı müebbet hapis cezası verildi. Sanık İbrahim Haji ise "Suçluyu kayırma" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4 SANIĞA BERAAT

Heyet, azmettiricilikle suçlanan babası Muhammed Hacıoğlu, annesi Melek Hacıoğlu ve yengeleri Ayet Hacıoğlu ve Ayşe Hacıoğlu'nun cezalandırılmaları istemişse de üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.