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Giriş Tarihi: 28.11.2022

Kucağında bebekle başından vuruldu

İstanbul’da kan donduran bir cinayet işlendi. Kimliği belirsiz bir kişi, kucağında bebeği ile yürüyen kadını başından silahla vurarak öldürdü. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kucağında bebekle başından vuruldu
İstanbul Sultangazi'de kucağında bebeğiyle yolda yürüyen Hatice Haci (31), uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Önceki akşam saat 18.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde kucağındaki bebeğiyle yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Hatice Haci'ye, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahla ateş edildi. Başından vurulan Hatice Haci, kucağındaki bebekle birlikte yere yığıldı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi hızla olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekiler, ağır yaralanan kadına ve yere düşen bebeğine yardım etmek için seferber oldu. Olaya şahit olan vatandaşlar, kucağında bulunan bebeğinin üzerine düşen kadını kaldırıp bebeği kurtardı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alıp, kadını vuran kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Yaralı kadına o sırada caddeden geçen sağlık ekipleri müdahale etti. İlk müdahalenin ardından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.




9 KİŞİ GÖZALTINDA
Polisin olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldığı, bir kişinin de arandığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, cinayetin nedenini ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, saldırıda annesinin kucağından düşen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AİLESİ TEHDİT ETMİŞ
Polisin yaptığı araştırma sonucunda, Hatice Haci'nin daha önce Suriye'de yaptığı evliliği dolayısıyla anne ve babası tarafından tehdit edildiği belirlendi.

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Kucağında bebekle başından vuruldu
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