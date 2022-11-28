Kucağında bebekle başından vuruldu! Cinayette çarpıcı detay: Öldürülmeden önce...

İstanbul Sultangazi'de kucağında bebeğiyle yolda yürüyen Hatice Haci (31), uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Önceki akşam saat 18.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde kucağındaki bebeğiyle yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Hatice Haci'ye, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahla ateş edildi.
Başından vurulan Hatice Haci, kucağındaki bebekle birlikte yere yığıldı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi hızla olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekiler, ağır yaralanan kadına ve yere düşen bebeğine yardım etmek için seferber oldu.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alıp, kadını vuran kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Yaralı kadına o sırada caddeden geçen sağlık ekipleri müdahale etti.
İlk müdahalenin ardından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
9 KİŞİ GÖZALTINDA
Polisin olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldığı, bir kişinin de arandığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, cinayetin nedenini ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.