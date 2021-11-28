Kucak kucak şişeleri çaldılar

Bakırköy Kartaltepe Mahallesi Koşuyolu Caddesi üzerinde bulunan alkollü içki satılan bir dükkan işleten M.H. polise başvurarak iş yerinin soyulduğunu söyleyerek, yardım istedi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, hırsızlığın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiğini tespit etti. Güvenlik kamera görüntülerinde hırsızların sabaha karşı iş yerine önüne geldikten sonra bir süre kapıyı açmak için uğraştıkları görüldü.

Bakırköy'de şüphelilerin hırsızlık anları saniye saniye görüntülendi | Video

İçeri girdikten sonra raflarda duran içkileri kucaklayarak kasalara dolduran şüphelilerin bunları geldikleri aracın içine taşıdıkları tespit edildi. Dakikalarca süren hırsızlık olayında bir şüphelinin de elinde tabanca olduğu görüldü. Şüphelilerin bir süre sonra hızla olay yerinden kaçtıkları görüldü.

TUTUKLANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin izini sürdü. Olaya karıştığı öğrenilen ve kimliği tespit edilen Servet C. polis tarafından yakalandı. Şüphelinin daha öncede hırsızlık suçlamasıyla polis tarafından 9 kez gözaltına alındığı belirlendi. Polis şüphelilerin olayda kullandıkları araca, Esenyurttan çaldıkları bir plakayı taktıklarını tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.