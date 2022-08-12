Küçük Abdullah kanalda kayboldu

Adana'da 10 yaşındaki Abdullah Bucak, serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu. Su altı polisi, küçük Abdullah'ı bulmak için çalışmalarına devam ederken ailesi gözyaşlarına boğuldu.

SUDA KAYBOLDU

Olay, Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde evden çıkan Abdullah Bucak (10), serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Abdullah, akıntıda sürüklendi. Çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı Abdullah, suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sulama kanalına gelen Abdullah'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Abdullah'ın babası Salih Bucak, eşine ve ağabeyine sarılıp sinir krizi geçirdi. Öte yandan Abdullah'ın olay yerine gelen yakınlarından birinin otomobilinin arkasındaki "Her nefis ölümü tadacaktır" yazısı dikkat çekti. Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Abdullah'ın bulunması için çalışma başlattı.