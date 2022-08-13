10 yaşındaki Abdullah’ın cansız bedeni bulundu, acı haberi alan aile sinir krizi geçirdi

Akıntıya kapılarak suda sürüklenen küçük Abdullah bir süre sonra suda batarak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Küçük Abdullah'ın kanalda kaybolduğunu öğrenen baba Salih Bucak, olay yerine gelerek eşi ve ağabeyine sarılarak gözyaşı döktü.