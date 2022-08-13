10 yaşındaki Abdullah’ın cansız bedeni bulundu, acı haberi alan aile sinir krizi geçirdi

Adana'da dün serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan 10 yaşındaki Abdullah Bucak'ın cansız bedenine 23 saat sonra ulaşıldı. Küçük Abdullah'ın ölüm haberini alan aile sinir krizi geçirdi.
SUDA KAYBOLDU
Olay, dün saat 10.00 sıralarında, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Bucak, serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi.
GÖZYAŞI SEL OLDU
Suda kaybolan çocuğu bulmak için Su Altı Grup Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmaya havanın kararması nedeniyle ara verildi. Dalgıç polisler, küçük Abdullah'ı bulmak için bu sabah arama çalışmalarına yeniden başladı. Gece suyu kesilen kanalda arama yapan ekipler, saat 09.00 sıralarında küçük çocuğun cansız bedenine ulaştı. Abdullah Bucak'ın ölüm haberini alan aile sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Küçük çocuğun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.