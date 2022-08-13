Haberler Yaşam Haberleri 10 yaşındaki Abdullah'ın cansız bedeni bulundu, acı haberi alan aile sinir krizi geçirdi
Giriş Tarihi: 13.8.2022 10:35 Son Güncelleme: 13.8.2022 10:56

10 yaşındaki Abdullah'ın cansız bedeni bulundu, acı haberi alan aile sinir krizi geçirdi

Adana’da dün serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan 10 yaşındaki Abdullah Bucak’ın cansız bedenine 23 saat sonra ulaşıldı.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
10 yaşındaki Abdullah’ın cansız bedeni bulundu, acı haberi alan aile sinir krizi geçirdi

Adana'da dün serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan 10 yaşındaki Abdullah Bucak'ın cansız bedenine 23 saat sonra ulaşıldı. Küçük Abdullah'ın ölüm haberini alan aile sinir krizi geçirdi.

SUDA KAYBOLDU

Olay, dün saat 10.00 sıralarında, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Bucak, serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi.

Akıntıya kapılarak suda sürüklenen küçük Abdullah bir süre sonra suda batarak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Küçük Abdullah'ın kanalda kaybolduğunu öğrenen baba Salih Bucak, olay yerine gelerek eşi ve ağabeyine sarılarak gözyaşı döktü.

GÖZYAŞI SEL OLDU

Suda kaybolan çocuğu bulmak için Su Altı Grup Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmaya havanın kararması nedeniyle ara verildi. Dalgıç polisler, küçük Abdullah'ı bulmak için bu sabah arama çalışmalarına yeniden başladı. Gece suyu kesilen kanalda arama yapan ekipler, saat 09.00 sıralarında küçük çocuğun cansız bedenine ulaştı. Abdullah Bucak'ın ölüm haberini alan aile sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Küçük çocuğun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
10 yaşındaki Abdullah'ın cansız bedeni bulundu, acı haberi alan aile sinir krizi geçirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA