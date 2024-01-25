Küçük Behiye’nin katili yakalandı... Katilinin ifadesi ortaya çıktı!

İzmir'in önceki gün sabah saat 10.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak'ta meydana geldi. Yabancı uyruklu Levend M., demir kapısının camını kırarak girdiği müstakil evde bulunan Suzan Ediz'i (34) yüz ve kolundan 7 bıçak darbesiyle yaraladı.

Saldırgan ardından da Suzan Ediz'in 12 yaşındaki kızı Behiye Ediz'i boğazından ve göğsünden aynı bıçakla yaralayıp, kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne- kız, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Behiye Ediz kurtarılamadı, Suzan Ediz'in ise sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

CİNAYET POLİSİ AYNI GÜN YAKALADI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Levent M.'yi aynı gün yakaladı. Levend M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Levend M. ifadesinde, "2 yıllık ilişkimiz vardı. Ayrılmak isteyince tartıştık. Ben de vurdum" dedi.

12 YAŞINDA ÇOCUĞA BU YAPILIR MI?

İzmir Adli Tıp Kurumu morguna yeğeninin cenazesini teslim almaya gelen öğretmen amca Beşir Ediz, "Yeğenim 12 yaşında bir çocuktu. Bir insan çocuktan ne isteyebilir? 12 yaşında bir çocuğu, hangi vicdan öldürebilir? Boğazını, göğsünü nasıl yaralayabilir? Değil bir insan, bir yaratık bile bunu yapamaz. Bir hayvan çocuğuna bakarken, bir insanın bu dehşeti yapmasına inanamıyorum. Bir insan, küçük bir çocuğa bunu nasıl yapabilir? Hangi ceza verilirse verilirsin; içimizdeki acıyı dindiremez, ateşi söndüremez" diye konuştu.