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Giriş Tarihi: 27.2.2023

Küçük Berat’ın yaşam mücadelesi sürüyor

İHA
Küçük Berat’ın yaşam mücadelesi sürüyor
Bolu'da bisikletiyle karşıdan karşıya geçmek isteyen 10 yaşındaki Berat Sezer'e hızla gelen otomobilin çarpması sonucunda küçük çocuk yoğun bakıma alındı. Küçük çocuğun yaşam mücadelesi 9 gündür sürüyor.
Kaza, 16 Şubat'ta Sağlık Mahallesi Karadere Caddesi üzerinde meydana geldi. Bisikletiyle gezintiye çıkan Berat Sezer'e, Karadere Caddesi yolu üzerinde bisikletini kullandığı esnada, aynı cadde üzerinden süratle ilerleyen İ.C.Y. idaresindeki otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Berat Sezer, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aradan geçen dokuz günün ardından Berat Sezer'in yaşam mücadelesi yoğun bakım ünitesinde sürüyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından sürücünün denetimli serbestlikten serbest kaldığı öğrenildi.

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Küçük Berat’ın yaşam mücadelesi sürüyor
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