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Giriş Tarihi: 17.8.2023 14:08 Son Güncelleme: 17.8.2023 14:12

Küçük Beril yaşam mücadelesini kaybetti

Bursa Orhangazi’de yaşayan ve bir süredir lösemi tedavisi gören Beril Oskay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Remzi YILMAZ
Küçük Beril yaşam mücadelesini kaybetti

Minik Beril bugün ikindi vakti Çakırlı mahallesinde kılınacak cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlanacak. Orhangazi'de 112 Ambulans hemşiresi Nejla ile hastanede görevli Özgür Oskay'ın 9 yaşındaki kızları Beril için bir süre önce lösemi teşhisi konmuştu. Bir süredir tedavisi süren Beril Oskay için çeşitli kampanyalar da düzenlenmişti. Bu sabah vefat etti.

Beril Oskay bir süredir Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Onkoloji hastanesinde tedavi görüyordu. Minik Beril bu sabah tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Minik Beril bugün ikindi vakti Çakırlı'da kılınacak olan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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Küçük Beril yaşam mücadelesini kaybetti
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