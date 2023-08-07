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Giriş Tarihi: 7.8.2023 11:58 Son Güncelleme: 7.8.2023 12:01

Küçük çoban, arkadaş kurbanı oldu

Gaziantep’te dağda koyun otlatan 15 yaşındaki çoban henüz bilinmeyen bir nedenle beraber koyun otlattığı arkadaşlarının tüfeğinden çıkan mermiyle yaralanarak yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Küçük çoban, arkadaş kurbanı oldu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin kırsal Geneyik mahallesinde meydana gelen olayda, evden koyunlarını alan Ali Maslak (15) akrabası olan sürekli birlikte hayvan otlatmaya gittiği Ali Ö. (17) ve Gaziantep'ten misafir olarak gelen Hazar Ö. (17) ile birlikte her zaman olduğu gibi köyün yakınındaki dağlık alana gitti. Bir süre sonra Ali Ö. babasını arayarak Ali Maslak'ın tüfek mermisiyle yaralandığı bilgisini verdi. Haber üzerine çocukların koyun otlattıkları yere giden aileler başından yaralanan Ali Maslak'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Ali Maslak'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Şahinbey Jandarma İlçe Komutanlığı ekipleri Ali Ö. Ve Hazar Ö'yü gözaltına aldı.

Ali Maslak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Geneyik mahallesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Küçük çoban, arkadaş kurbanı oldu
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