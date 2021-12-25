Küçük çocuğa akılalmaz şiddet! O anlar kamerada...

Kadının, kız çocuğuna şiddet uyguladığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Darbedilen kız çocuğunun yaşadığı korku kameraya yansıdı. Öte yandan, sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Poliklinikteki çocuğun dizine vurup, tokat attı | Video