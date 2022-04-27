Küçük çocuğa işkence yapıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı!

EZİYET VE YARALAMA YOK

O dava mahkemede karara bağlandı. Baba Delil İbrahim'e "aile hukukundan kaynaklanan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçundan bir yıl hapis cezası verildi. Diğer sanık Asmaa Serhane beraat etti. "Eziyet" ve "kasten yaralama" suçlarının oluşmadığına hükmedildi.