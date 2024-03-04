Küçük çocuğun gözü önünde kanlı düello

Kayseri Melikgazi İlçesi Alparslan Mahallesi Seval Sokak üzerinde bulunan oto yıkamacı Osman Tüşümel, oğluyla husumeti bulunan fırıncı Lütfullah Tüysüz'ün işyerine gitti. Osman Tüşümel girdiği fırında Lütfullah Tüysüz'e tabancayla ateş ederek ayağından vurdu. Ateşe ateşle karşılık veren Lütfullah Tüysüz de üzerinde bulunan iki tabancayla Osman Tüşümel'e kurşun yağdırdı. Osman Tüşümel vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Osman Tüşümel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ayağından vurulan Lütfullah Tüysüz ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Silahlı çatışma anı ise işyerindeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Cinayet o anda fırında annesiyle birlikte oturan küçük çocuğun gözleri önünde işlendi. Görüntülerde küçük çocuk ve annesinin dehşet içerisinde kaldığı kameralara yansıdı. Görüntülerin sonunda annenin çocuğunun gözlerini kapattığı görüldü. Fırında bulunan diğer müşteriler ise kaçıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.