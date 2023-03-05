Küçük çocuk feci şekilde hayatını kaybetti

Kaza, 3 Mart'ta saat 17.30 sıralarında Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin de bulunduğu sokakta bisikleti ile dolaşmaya çıkan B.Ü., karşıdan gelen Y.Ö. (55) idaresindeki 16 NKA 58 plakalı kamyoneti fark edince yolun kenarında durdu. Ancak dengesini kaybedince bisikletten düşen çocuk, kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı.



Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan B.Ü., hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü Y.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bisiklet süren B.Ü.'nün kamyonet geçtiği sırada dengesini kaybedip düştüğü ve aracın arka tekerleğinin üzerinden geçtiği görüldü.