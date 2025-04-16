Küçük Cumali’yi arama çalışmaları 5’inci günde

Adana'nın Karataş ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin arama- kurtarma çalışmalarında 5'inci güne girildi.

OYUN OYNAMAK İÇİN ÇADIRDAN ÇIKTI

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden mevsimlik tarım işçisi olarak Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'ne gelen Karanfil ve İbrahim Timi çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali, 12 Nisan sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldı. Küçük Cumali'den bir daha haber alınamadı. Çocuğun ailesi durumu jandarmaya bildirildi.

TERLİĞİ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ve iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı. Yaklaşık 200 personelin katıldığı çalışmada, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ekipleri de sulama kanalında Cumali'yi aradı ancak bir terliği dışında başka bir iz bulamadı. En son elindeki kovayla balık tutmaya çalışırken görülen Cumali'yi arama çalışmalarında 5'inci güne girdi.

SULAMA KANALLARINA YOĞUNLAŞILDI

Adana İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sualtı Polis Amirliği'nde görevli 'kurbağa adamlar' ile İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Timi sabah ilk saatlerinde tekrar arama çalışmasına başladı. Özellikle sulama kanalında yoğunlaşan arama çalışmalarının bir sonuç alınana kadar devam etmesinin planlandığı bildirildi.