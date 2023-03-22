Asrın felaketinden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman'da, merkeze bağlı birçok köy de depremde ağır hasar aldı. Bu köylerden birisi de Adıyaman'a 17 km uzaklıktaki Şerefli Köyü. Köyündeki okulda 8. sınıf öğrencisi olan Davut Alagöz, deprem gecesi oruç tutmak için kalktığı sahurdan dolayı iki kardeşi ve annesinin hayatını kurtardı.
Peygamber efendimizin pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmanın sevap olduğunu söylemesinden dolayı o gece oruç tutmak için sahura kalkan Davut: "Sahura kalkmak için alarm kurup uyandım. Annem makarna yapmıştı. Onu ısıtıp televizyonun karşısına geçtim. O sırada ev sallanmaya başladı. Anneme deprem oluyor diye bağırdım. O sırada odanın duvarı kardeşim Ecrin ve Yusuf Eymen'in (4) başucuna yıkıldı.
Küçük Davut sahura uyandı, depremde ailesinin hayatını kurtardı: Depremzede Davut ve kardeşi Ecrin'in umut dolu hikayesi | Video
HAYALLERİ JANDARMA VE ÖĞRETMEN OLMAK
Çadırda hayallerine ulaşmak için kardeşi ile birlikte çalışmaya devam eden Davut Alagöz, ifadelerine şöyle devam etti: "Şimdi kurtulduk. Ailemle çadırda yaşamaya devam ediyoruz. Köyümüzde okul kapalı ama haftanın üç günü Adıyaman merkeze okula gidiyorum. Evde olduğum zamanlarda da enkazdan çıkardığım kitaplarımla derslerime çalışıyorum. En büyük hayalim de Jandarma olmak. 3. sınıfa giden kardeşim Ecrin de, öğretmen olmak istiyor. Ona da derslerinde yardımcı oluyorum"
"ORUÇ SEVGİSİ HEM KARDEŞLERİNİ HEM DE BENİ KURTARDI"
Oğlu Davut'un hiçbir zaman oruç kaçırmadığını söyleyen anne Ayşe Alagöz: "O gece bana akşamdan oruç tutacağını söyleyip ona makarna hazırlamamamı istemişti. Gece biz uyurken sahura kalkmış. Tam sahurunu yapacakken deprem olmuş. Sonra da 'anne deprem oluyor' diye beni uyandırdı. O sırada tavandaki ağaçlar çökmüş ve üçgen oluşturmuştu. Ecrin'i taşlar arasından kurtarıp oradan çıktık. Onun bu oruç sevgisi hem kardeşlerini hem de beni kurtardı.
"YAVRULARIM KURTULDU YA BAŞKA BİR ŞEY İSTEMEM"
İlk dönem teşekkür alan Davut'un, ikinci dönem için takdir sözü verdiğini söyleyen anne Ayşe Alagöz, gözyaşları içerisinde şunları söyledi: "Allah'a şükür sağ olarak kurtulduk. Şimdi köyümüzdeki okul kapandığı için haftada 3 gün Adıyaman merkezdeki okula gidiyor. Çadırda hem kendi ders çalışıyor, hem de kardeşine çalıştırıyor. Yavrularım kurtuldu ya başka bir şey istemem. Davut'un takdir sözünü de tutacağına inanıyorum. Evimizden sadece pijamalarımızla çıktık. Birkaç parça eşyamızı kurtarabildik. Çocuklarımın okul malzemeleri de enkaz altında kaldı. Defter ve kitap eksiklikleri tamamlanırsa daha başarılı olabilirler" dedi.
AİLEMDEN HABER ALAMADIĞIM DAKİKALARI TARİF EDEMEM
Deprem sırasında Adıyaman Havalimanı'nda görevli olduğunu söyleyen korucu baba Abdurrahman Alagöz ise şunları söyledi: "Havalimanından buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum. Onlardan haber alamadığım dakikaları tarif dahi edemem. Geldiğimde evimiz tamamen yıkılmıştı. Ailemin hayatta olduğunu görünce dünyalar benim oldu. Köyümüzü sel vurana kadar çadırda yaşıyorduk. 4 gün önce yaşanan selden küçük oğlum Yusuf Eymen çok korktu. Deprem oluyor zannedip ağlamaya başladı. Babamın evi depremde hasar almadı. Birkaç gündür biz de merkezden gelen yaklaşık 20 akrabamızla birlikte orada kalıyoruz. Hava şartları biraz ağır. Devletimiz sağ olsun evimizi yapacak. O sürece kadar bir kenteynerde kalmak istiyoruz. Çünkü çocuklarım artık çadırdan da korkuyor"