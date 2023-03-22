Küçük Davut sahura uyandı, depremde ailesinin hayatını kurtardı: Depremzede Davut ve kardeşi Ecrin’in umut dolu hikayesi

AİLEMDEN HABER ALAMADIĞIM DAKİKALARI TARİF EDEMEM

Deprem sırasında Adıyaman Havalimanı'nda görevli olduğunu söyleyen korucu baba Abdurrahman Alagöz ise şunları söyledi: "Havalimanından buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum. Onlardan haber alamadığım dakikaları tarif dahi edemem. Geldiğimde evimiz tamamen yıkılmıştı. Ailemin hayatta olduğunu görünce dünyalar benim oldu. Köyümüzü sel vurana kadar çadırda yaşıyorduk. 4 gün önce yaşanan selden küçük oğlum Yusuf Eymen çok korktu. Deprem oluyor zannedip ağlamaya başladı. Babamın evi depremde hasar almadı. Birkaç gündür biz de merkezden gelen yaklaşık 20 akrabamızla birlikte orada kalıyoruz. Hava şartları biraz ağır. Devletimiz sağ olsun evimizi yapacak. O sürece kadar bir kenteynerde kalmak istiyoruz. Çünkü çocuklarım artık çadırdan da korkuyor"