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Giriş Tarihi: 22.6.2022 14:50 Son Güncelleme: 22.6.2022 14:58

Küçük Deniz, çöp kamyonunun altında kaldı

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Küçük Deniz, çöp kamyonunun altında kaldı

Bursa’da arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki Deniz Turan sokağın karşısına geçmek isterken çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.

Mustafakemalpaşa ilçesi Hamidiye mahallesinde arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Deniz Turan, çöp konteynerlerinin bulunduğu yerden sokağın karşısındaki arkadaşlarının yanına gitmek istedi. O sırada çöp toplayan kamyonun önünden geçmek isteyen küçük kız, hareket eden kamyonun altında kaldı. Çocuğun ezildiğini gören çevre sakinleri hemen olay yerine koştu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından talihsiz çocuğu Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırdı. Buradaki tedavisi sonrası Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen Deniz Turan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çöp kamyonu sürücüsü O.A. ise polis sorgusu için gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Küçük Deniz, çöp kamyonunun altında kaldı
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