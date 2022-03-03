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Giriş Tarihi: 4.3.2022

Küçük Dilan’ın Tiktok kavgasına kurban gittiği ortaya çıktı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Küçük Dilan’ın Tiktok kavgasına kurban gittiği ortaya çıktı
İSTANBUL Sarıyer'de, 4 Şubat'ta boynuna isabet eden kurşunla hayatını kaybeden 14 yaşındaki Dilan Tekel'in yok yere canından olduğu belirlendi. İddiaya göre korkunç olay, şöyle yaşandı: Tiktok isimli uygulama üzerinden aynı kadınla sevgili olmaya çalışan iki arkadaş Özkan Şenel (40) ve Kamil D. (30) arasında kavga çıktı. Kamil D., Özkan Şenel'in kız arkadaşına Tiktok üzerinden açtığı sahte hesapla mesajlar gönderdi. Bu nedenle hoşlandığı kızla arası bozulan Şenel, Kamil D.'nin ikametine giderek telefonunu istedi. Bu sırada Kamil D.'nin komşusu olan 14 yaşındaki Dilan Tekel de kavgaya karışarak Özkan Şenel'e "Ağabeyimin telefonunu almaya hakkın yok geri ver" diyerek müdahalede bulundu. Özkan Şenel, kavga sırasında silahını ateşleyince çıkan mermi 14 yaşındaki kız çocuğunun boynuna isabet etti. Dilan Tekel kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şenel, ifadesinde küçük kızı kazayla vurduğunu söyledi. Şenel, tutuklanarak cezaevine gönderilirken yürütülen soruşturma devam ediyor.

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Küçük Dilan’ın Tiktok kavgasına kurban gittiği ortaya çıktı
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