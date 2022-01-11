Küçük Emin köpeklerin saldırısında ağır yaralandı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde sokak köpekleri saldırdıkları çocuğu ağır yaraladı. İlçe merkezinde bir park yakınında oynayan 9 yaşındaki min E.B, aniden bölgede bulunan 6 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, çocuğun yardımına koşarak köpekleri bölgeden uzaklaştırdı. Yaralanan çocuk ise olay yerine çağrılan ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahale ve tedavilerin ardından E.B, ambulansla Erzurum'a sevk edildi. Erzincan Valisi Mehmet Makas da yaralanan çocuğu hastanede ziyaret ederek doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı.