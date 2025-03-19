Küçük Fatma köpek saldırısı kurbanı mı?

Ankara'da 6 yaşındaki kız çocuğu metruk bir binanın önünde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede, çocuğun vücudunda köpek ısırıkları tespit edildi. Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar, metruk binanın önünde hareketsiz yatan bir çocuk buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 6 yaşındaki Suriye uyruklu Fatma Elmuhammed'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde kız çocuğunun vücudunda köpek ısırıkları tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.