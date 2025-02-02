Küçük Fırat yeni yüzüne kavuştu

Gaziantep'te yaşayan 3 yaşındaki Fırat Çelik, geçen Eylül'de aniden hareket eden aracın altında kalarak sürüklendi. Aracın altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan küçük çocuğun yüzünün önemli bölümünün parçalandığı ve sağ gözünün yaralandığı belirlendi. Acilen mikro cerrahi uzmanı tarafından ameliyat edilmesi gereken Çelik, AK Parti Gaziantep milletvekili Mesut Bozatlı'nın da devreye girmesiyle, ambulans uçukla Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne ulaştırdı. Burada yapılan ameliyatla Fırat'ın kopan derisi yeniden yüzüne dikildi. Tedavinin ardından Gaziantep'e dönen Fırat'ı evinde ziyaret eden milletvekili Bozatlı, devletin tüm olanaklarının vatandaşlar için kullanıldığını söyledi. Tedavinin devamı için de destek sözü verdi. Baba Ferdi Çelik ise, "Fırat'ın sağlıklı günlerine kavuşmasını görmek, hepimiz için büyük bir sevinç" dedi.