Küçük Hamza ağılda çıkan yangında feci şekilde can verdi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Beylerbeyi Mahallesi kırsalındaki bir ağılda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti. Üstü ve çevresi çadır ve naylona kaplı olan ağıldaki yangını söndüren itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede ağılda bulunan 12 yaşındaki Hamza Dülüklüoğlu'nun yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden küçük çocuğun cansız bedeni, olay yeri inceleme ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Ağıldaki 30 adet koyunun da telef olduğu yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük çocuğun sabah erken saatlerde çok sevdiği koyun ve kuzulara yem vermek için ağıla girdiği, naylon ve çadırla kaplı olan ağılda çıkan yangının kısa sürede büyümesi üzerine dışarı çıkamadığı öğrenildi.