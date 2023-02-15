Küçük Hümeyra’dan duygulandıran bağış

Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği ve herkesin seferber olduğu deprem bölgesinden mucize haberleri gelmeye devam ederken, özellikle küçük çocuklar tarafından duygulandıran yardımlarda oluyor. Bu duygu dolu anların yaşandığı bir olayda Karabük Valiliğinde yaşandı. Karabük merkezinde bulunan Beşbinevler Şehit Mehmet Dinçel İlkokulu 2'inci sınıf öğrencisi Hümeyra Albas'tan Valilik makamına gelerek okul harçlıklarından artan parayı kumbarasına atarak akıllı saat almak iççin bugüne kadar biriktiği 350 TL'yi bu paraya benden çok deprem bölgesindeki kardeşlerimizin ihtiyacı var diyerek, Vali Fuat Gürel'e ziyaret ederek makamında teslim etti.

Ayrıca kardeşi Yusuf'un oyuncaklarını deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırılmak üzere Valiye teslim eden Hümeyra, herkes yardım ediyor, benimde bu kadar param var onu da Vali amcaya teslim ettim.

Para ve oyuncaklarla birlikte bir de yazdığı mektubu Vali Fuat Gürel verdi. Hümeyra Albas bir de yazdığı mektubu iletilmesini istedi. Mektup da ise "Geçmiş Olsun Türkiye'm, bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerine yer verdi.

Birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden biri olan bu olay olduğunu belirten Karabük Valisi Fuat Gürel" Bu kızımızı canı gönülden kutluyorum. Kendisi küçük ama yüreği büyük. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için başta ailesi olmak üzere herkesi kutluyorum. Zor günlerde büyüyüğü ve çocuğu ile nasıl tek yürek olduğumuzun en güzel örneği yaşadık. Böyle çocuklarımız olduğu süre Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır. Kardeşimizin emaneti yerine ulaşacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Tekrar tebrik ediyor iki çocuğumuzu alınlarından öpüyorum" dedi.

Öte yandan özellikle deprem bölgesindeki köylerde bulunan hayvanların yiyecek ihtiyacını karşılamak üzere bazı hayırseverlerin verdiği 30 ton kaba yem TIR'larla deprem bölgesine gönderildi.