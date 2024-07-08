Küçük İlyas, babasının kullandığı traktörden düşerek öldü

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Eşme Mahallesi'nde babası A. Güzel'in kullandığı traktörde dengesini kaybeden İlyas Güzel aşağı düştü. Traktörün altında kalan talihsiz çocuk ağır yaralandı. Babasının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İlyas Güzel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük İlyas'ın cenazesi otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, baba A. Güzel ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından gözaltına alındı. Yapılan otopsinin ardından İlyas Güzel, Eşme köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.