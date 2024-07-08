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Giriş Tarihi: 8.7.2024 11:43 Son Güncelleme: 8.7.2024 11:53

Küçük İlyas, babasının kullandığı traktörden düşerek öldü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde babasının kullandığı traktörden düşerek aracın altında kalan 3 yaşındaki İlyas Güzel hayatını kaybetti.

Nezir GÜNEŞ Nezir GÜNEŞ
Küçük İlyas, babasının kullandığı traktörden düşerek öldü

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Eşme Mahallesi'nde babası A. Güzel'in kullandığı traktörde dengesini kaybeden İlyas Güzel aşağı düştü. Traktörün altında kalan talihsiz çocuk ağır yaralandı. Babasının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İlyas Güzel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük İlyas'ın cenazesi otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, baba A. Güzel ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından gözaltına alındı. Yapılan otopsinin ardından İlyas Güzel, Eşme köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Küçük İlyas, babasının kullandığı traktörden düşerek öldü
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