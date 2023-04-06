Küçük İnci Su kaza kurbanı oldu

Bursa'nın Kestel İlçesi Vanimehmet mahallesindeki Atatürk İlkokulunda okuyan İnci Su Özmen, son ders zili ile birlikte okuldan çıkarak evine gitmek için yola koyuldu. Okulun yakınlarındaki bir yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İnci Su, o sırada E.B'nin kullandığı öğrenci taşıyan bir servis minibüsünün çarpmasıyla yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hemen Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu belirlenen minik İnci Su, yapılan ilk müdahalenin ardından hemen Kestel Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan küçük kız, hayatını kaybetti. Polis, servis sürücüsü E.B'yi gözaltına altı.