“Küçük kıyamet gibi bir şey”

Asrın felaketinde hayatını kaybedenler toprağa veriliyor. Depremde hayatını kaybeden yeni evlilerin mezarlarına kırmızı gelinlik örtülüyor. Hamile anne adaylarının mezarına ise beyaz gelinlik ve çocuk elbisesi örtülüyor. Bu gelenek bölgedeki tüm mezarlarda görülüyor. Dayatını kaybeden vatandaşların yakınları ise, "Bu yaşananlara yüzyılın felaketi diyemeyiz. Çok daha ötesi. Olsa olsa buna küçük kıyamet" diyerek yaşadıkların felaketin büyüklüne dikkat çekti.

Yaşanan büyük felaketin ardından 10 ilde etkili olan depremde enkaz altında yakınlarını çıkartılmasını bekleyen vatandaşlar kurtarma ekiplerinin sedye veya ceset torbası istemelerinden yakınlarının yaşayıp yaşamadığını öğreniyorlar. Hatay'da enkaz altında kalan kız kardeşi Sevim Harun'un enkazındaki aramalarda kardeşi Nihat Harun, "Sedye istiyorsalar yaşıyordur, ceset torbası isteniyorsa ölmüştür. Artık bunu anlıyoruz" dedi.