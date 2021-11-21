Küçük kız kör nokta kurbanı oldu

Korkunç kaza İstanbul'un Bağcılar İlçesi'nde Kazım Karabekir Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.G. isimli kadın elinden tuttuğu 5 yaşındaki kızı M.G. ile birlikte yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada yolda üzerinde park halinde bulunan TIR'ın sürücüsü, kör noktada kalan anne ve kızını fark edemeyerek gaza bastı.

Koca TIR'ın bir anda hareket etmesiyle anne ve 5 yaşındaki kız TIR'ın altında kaldı. Şans eseri anne F.G. kazayı yara almadan atlatırken, minik M.G. feci şekilde ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan M.G., doktorların bütün müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

'KASTEN ÖLDÜRME'DEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yaşanan kazanın ardından TIR'ın sürücüsü O.Ş., Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli şoför, emniyetteki işlemlerinin ardından Taksirle Öldürme suçundan adliyeye sevk edildi.