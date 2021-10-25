Küçük kızdan Manisa’da şaşırtan keşif! Koruma altına alındı

Kayayı inceleyen baba Taşkın Ercan ve dayı Engin Karaağaç, kayadaki yapının fosilleşmiş bir hayvana ait olabileceği düşüncesiyle muhafaza altına alarak ilgililere haber verdi. Kayadaki yapının ne olduğu ise yapılan incelemelerin ardından kesinlik kazanması bekleniyor.

"YÜRÜRKEN DİKKATİMİ ÇEKTİ"

Yürürken dişe benzer yapıyı fark ettiğini söyleyen 10 yaşındaki Elçin Ercan, "Yürürken dişler dikkatimi çekti ve durdum baktım, ağır olduğu için kaldırmadım. Babam ve dayıma seslenerek bulduğum taşı gösterdim, bunun fosil olduğunu söyledi" dedi.