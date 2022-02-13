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Giriş Tarihi: 13.2.2022 10:29 Son Güncelleme: 13.2.2022 10:46

Küçük kızın ölümünde ihmali olan bakıcıya hapis cezası

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Küçük kızın ölümünde ihmali olan bakıcıya hapis cezası

Konya’nın Çumra ilçesinde 1,5 yıl önce 20 aylık Kumsal’ın 7. kattaki dairenin açık bırakılan penceresinden düşüp, hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak hakkında dava açılan bakıcı Bahriye Yavuz (48), 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Konya'nın Çumra ilçesinde yaşayan öğretmen Mustafa Bayram ile kendisi gibi öğretmen olan Deniz Bayram ile 2015 yılında evlendi. Çiftin Ada ismini verdikleri kızlarının ardından 2019 yılında da ikinci çocukları Kumsal dünyaya geldi. İlçedeki okullarda sınıf öğretmenliği yapan çift, pandemi nedeniyle okulların kapalı olduğu dönemde evlerinden öğrencilerine online olarak ders anlatırken, 20 aylık kızları Kumsal'ı üst kat komşuları ve aynı zamanda bakıcıları Bahriye Yavuz'a bıraktı.

Bahriye Yavuz, küçük Kumsal'ı balkondaki mermerin üzerine tek başına bırakıp içeriye girdi. Kumsal'da 7. kattaki dairenin açık bırakılan balkon camından 23 Eylül 2020'de düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Yavuz çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bahriye Yavuz hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldı.

'GEREKLİ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMAMIŞ'

İddianamede, "Bahriye Yavuz'un cam açıkken çocuğu balkonda tek başına bıraktığı, Kumsal'a yemeklerini balkon mermerinde yedirmek suretiyle çocuğa söz konusu yerde oturmanın normal olduğu algısı oluşturduğu, bu nedenle çocuğun söz konusu mermere çıkmanın normal bir şey olduğunu algılayarak mermere çıkmasına neden olduğu, ayrıca gerekli güvenlik önlemlerini almayarak çocuğu tek başına balkonda bırakıp balkondan düşmesi ve ölmesi açısından sorumluluğunun söz konusu olduğu belirtildi" ifade edildi.

İYİ HAL İNDİRİMİ İLE 4 YIL 5 AY HAPİS CEZASI

Hakim karşısına çıkan Bahriye Yavuz, olayla ilgili bir ihmalinin ve suçunun olmadığını, içeriye başörtüsü almaya gittiğini ileri sürdü. Ancak aile ve tanıkların beyanınca Yavuz'un başörtüsü almak için içeriye gitmediği ortaya çıktı. Mahkeme Yavuz'u iyi hal hükümleri de uygulayarak 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Tarafların karara itiraz etmesi üzerine dosya İstinaf Mahkemesine gönderildi.

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Küçük kızın ölümünde ihmali olan bakıcıya hapis cezası
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