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Giriş Tarihi: 5.4.2023

Küçük Lina’nın katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi

3 yaşındaki Lina’yı darp ederek öldürüp cesedini 6 ay derin dondurucuda saklayan iki sanığa dava açıldı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Küçük Lina’nın katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi
Gaziantep'te kaybolduktan sonra cansız bedeni, 6 ay boyunca saklandığı derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianameye göre, Gaziantep'te 4 yıllık evli olan M İ, eşi A E'dan ayrıldıktan sonra ortaokul arkadaşı olan M T ile birlikte yaşamaya başladı. Fuhuş yapmaya zorlandığı öne sürülen Melisa İlhan'ın kızları 3 yaşındaki Lina Nazlı ile 1.5 yaşındaki Naime Ceyda ise M T ve sevgilisi M A tarafından alıkonuldu. Lina'nın ortadan kaybolması üzerine başlatılan soruşturmada, küçük kızın cansız bedeni 6 boyunca tutulduğu Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasındaki derin dondurucuda bulundu. M T tarafından darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıkan Lina'nın vücudunda ise çok sayıda sigara yanığı ve ısırık izleri olduğu, ısırık izlerinin M A tarafından yapıldığı tespit edildi. M T, küçük Lina'nın cansız bedenini yakmayı düşündüklerini ancak bu fikirden vazgeçerek derin dondurucuya koymaya karar verdiklerini itiraf etti. Soruşturma kapsamında, A'nın 'Çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım etme' ve 'Çocuğa karşı eziyet' suçlarından 28 yıla kadar, Toz'un ise 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'Çocuğa karşı eziyet' suçundan 8 yıla kadar hapsi istendi.

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Küçük Lina’nın katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi
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