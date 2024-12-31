Küçük Medina'yı hayattan koparan otobüs şoförüne 15 yıl hapis talebi: Aileyi ezdi "fren arızalı" dedi!

İstanbul Esenler 'deki 15 Temmuz Demokrasi otogarında 8 Ağustos günü feci bir olay yaşandı. Yolcu indiren otobüs şoförü Mustafa K. (52) ani bir çıkış yapınca kenarda bekleyen Özbekistan uyruklu bir aileye çarptı. Kazada yaralanan anne Nargıza R.(46) , baba Erkibay J. (46) ve 7 yaşındaki küçük kızları Madina K. hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan küçük kız 10 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

KÜÇÜK KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Kızlarını kaybeden, şoförden şikateçi olan acılı anne ve baba ise tedavilerinin ardından taburcu oldu. Yaşanan feci olay sonra otobüs şoförünün alınan ifadesine aracın aniden hızlandığını, gaz pedalının takılı kalmış olabileceğini, frenin çalışmadığı ve hatanın araçta olduğunu savundu. Şoför ayrıca aileyi orada görmediğini ifade ederek aracı üreten firmadan davacı ve şikayetçi olduğunu söyledi.

RAPORDA ŞOFÖR KUSURLU ÇIKTI

İfadesinin ardından serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporu alında. Raporda, aracın fren sistemin kazaya neden olacak bir kusur tespit edilemedi. Alınan diğer bir bilirkişi raporunda ise otobüs şoförü Mustafa K.'nin asli kusurlu olduğu belirtildi. Bunun üzerine şüpheli 22 Kasım günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame düzenlendi. İddianamede küçük kız Madına K. maktul, Nargıza R. Ve Erkibay J. Müşteki olarak yer aldı. Tutuklu sanık Mustafa K.'nin "Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Dava önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.