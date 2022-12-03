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Giriş Tarihi: 4.12.2022

Küçük Mira Türkiye’de sağlığına kavuştu

Suriye’de geçirdiği 8 ameliyatı başarısız sonuçlanan 3.5 yaşındaki Mira’nın ailesi, çocuklarını son çare olarak Türkiye’ye getirdi. Yalova’daki özel bir hastanede 9’uncu ameliyatı yapılan Mira sağlığına kavuştu

Küçük Mira Türkiye’de sağlığına kavuştu
Doğduğundan beri karnından dışkılayan minik Mira, 3.5 yaşına gelene kadar Suriye'de 8 ağır ameliyat geçirdi. Tüm ameliyatları başarısız Mira A'nın ailesine doktorlar, 'Artık bizim yapacağımız bir şey kalmadı' dedi. Benzer hastalık nedeniyle yaklaşık bir aylıkken bir çocukları ölen aile, bunun üzerine son çare olarak Türkiye'ye ameliyat için geldi. Aile Yalova'daki bir özel bir hastaneye başvurdu. 2 hafta süresince ameliyata hazırlanması için tedavi altına alınan Mira, ardından 6 saat süren başarılı ameliyat sonrasında ilk kez sağlıklı bir şekilde dışkılamaya başladı.



Ameliyatın ardından yaklaşık 2 haftadır da gözlem altında tutulan Mira'nın kısa sürede taburcu edileceği bildirildi. Hayati risk taşıyan bir ameliyat gerçekleştirdiklerini ifade eden Doç. Dr. Ahmet Güngör, "Çok şükür 8.5 kilo gelen çocuk şu anda 10 kilo. Kilo da almaya devam ediyor. Yüzümüz gülüyor, çocuğumuzun da gülüyor. Artık daha mutlu. İlk defa poposundan kakasını yapıyor. Çocuğumuz çok yakında da taburcu olacak" dedi. Anne Zaynab Abdülal ise kendileriyle ilgilenen sağlık ekibine teşekkür etti. İHA

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Küçük Mira Türkiye’de sağlığına kavuştu
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