Küçük Miray’a akran zorbalığı

Konya'da ilköğretim birinci sınıfa giden 7 yaşındaki Miray Erva Zan, arkadaşlarının babasının cüce olmasıyla alay etmesi ve kendisine şiddet uygulaması nedeniyle zor günler geçiriyor. Miray, okulunu çok sevmesine rağmen gördüğü akran zorbalığı yüzünden okula gitmek istemiyor. Meram ilçesinde yaşayan ve doğuştan akondroplazi (cücelik) rahatsızlığı bulunan 3 çocuk babası İsmail Zan'ın (54) kızı olan Miray Erva Zan (7), 15 Temmuz Şehitleri İlköğretim Okulu'nda 1. sınıfa başladı. Miray, babasının boyunun kısa olması nedeniyle son zamanlarda sınıf arkadaşlarının alaylı sözlerine ve şiddetine maruz kalıyor. Bu yüzden okula gitmek istemediğini söyleyen küçük Miray, "Babamın rahatsızlığı ile dalga geçiliyor. Babama cüce, bebek, şişko gibi kelimeler kullanıyorlar. Ben babamın öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Ama benim kolumu sıkıştırıp yüzüme vuruyorlar. Okulumu çok seviyorum ama böyle yaptıkları için okula gitmek istemiyorum" dedi.Baba İsmail Zan ise yetkililerden bu soruna bir çözüm bulmasını istiyor. Konuyu okul idarecilerine ilettiklerini belirten Zan, "Sonuçta çocuk bunlar, bazı şeyleri anlayamıyorlar. Ancak okul idarecilerine konuyu anlattım. Bazı öğretmenleri ilgilense de bir değişiklik olmadı. Çocuğum sürekli olarak şiddete maruz kalıyor. Bazen okula gitmek istemediğini söylüyor. Biz çocuğumuzun okuldan soğumaması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Daha yolun başında ve bu ilk gittiği okul. Biz buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.