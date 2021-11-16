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Giriş Tarihi: 16.11.2021 19:16

Küçük mucitler Bilim Beyoğlu’nda ilk icatlarını tasarladılar

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Küçük mucitler Bilim Beyoğlu’nda ilk icatlarını tasarladılar

Beyoğlu’nda çocukları erken yaşlarda bilim ve teknolojiyle buluşturarak geleceğin mühendislerini ve bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla kurulan Bilim Beyoğlu’nda eğitimler devam ediyor.

Beyoğlu Belediyesi tarafından Şişhane Meydanı'nda kurulan merkez, 7-14 yaş arası çocuklara ve gençlere hizmet veriyor. Yoğun ilgi gören merkez bu hafta sonu da bilime meraklı öğrencilerin buluşma noktası oldu.

Bilim Beyoğlu'nda buluşan küçük mucitler Teknoloji Atölyesinde ilk icatlarını tasarladılar. İlk önce hayal ettikleri projeksiyon cihazları ve robot süpürgelerin kağıt üzerinde çizimlerini gerçekleştiren küçük mucitler daha sonra tasarladıkları cihazların maketini hazırladılar. İlk icatlarını yapmanın heyecanını yaşayan çocuklar Teknoloji Atölyesinde hem keyifli hem de eğitici bir gün geçirdiler.


ÇOCUKLAR ERKEN YAŞTA BİLİM VE TEKNOLOJİYLE TANIŞIYOR


Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın "Çocuklarımız için en büyük hayalimdi" diyerek hizmete sunduğu proje ile çocuklar erken yaşta bilim ve teknolojiyle tanışıyor. Bilim Beyoğlu'nda 8 tane Bilim Atölyesi, 200 Kışlık Çok Amaçlı Kapalı Salon ve 250 Kişilik Çok Amaçlı Amfi Sahnesi bulunuyor. Öğrenciler Dene Yap Atölyeleri, Üretim Atölyesi, Doğa Atölyesi, Tasarım Atölyesi, Matematik Atölyesi, Astronomi Atölyesi ve Teknoloji Atölyesi'nde Öğrenciler önceden duyurulan içeriklerdeki eğitimlere katılabiliyorlar. Tek saatlik eğitimlerin yanı sıra öğrenciler, uzun süreli olarak da atölyelere toplu kayıt yaptırarak tüm eğitimlerden faydalanabiliyor. Merkezde ayrıca bilim söyleşileri, seminerler, konferanslar, bilim şenlikleri gibi çeşitli çalışmalar da düzenlenerek bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

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Küçük mucitler Bilim Beyoğlu’nda ilk icatlarını tasarladılar
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