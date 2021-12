Küçük Muhammed yenine okula gitmek için nakil bekliyor

Bağlar ilçesinde yaşayan Muhammed Destan Gür, 5 aylıkken annesini kaybetti. Tek böbrekli doğan Muhammed'i babaannesi Şükriye ile dedesi Mehmet Gür, yanlarına alarak büyüttü. 4 yıl önce yapılan kontrollerinde böbreğinde tümöre rastlanan Muhammed, tedaviye alındı. Muhammed Gür, ilkokul 2'nci sınıfta durumu ağırlaşınca okulu bırakmak zorunda kaldı. Doktorun güneş görmesi gerektiğini söylediği Muhammed için babaannesi Şükriye Gür, müstakil evlerinden, güneş gören 9 katlı bir apartmanın son katına taşındı. Sobalı evlerinde yaşlılık maaşıyla ve yakınlarının desteğiyle geçindiklerini söyleyen Şükriye Gür, Muhammed'in böbrek nakli olup, sağlığına kavuşmasını istiyor. Kuzenlerinin desteğiyle okuma yazmayı az da olsa öğrenen Muhammed iyileşip okula gitmek istediğini söyledi.



'PANSUMAN YAPINCA HER TARAFIM ACIYOR'



Sağlığına kavuşmak istediğini söyleyen Muhammed Gür, "Benim böbrek hastalığım var. Doğuştan öyleydi. Ben iyileşmek istiyorum. Bana böbrek bulunsun. Günde 4 defa diyalize giriyorum. Bir de düzenli olarak ilaçlarımı içiyorum. İyileştiğimde ilk işim Allah'a teşekkür etmek olacak. Bir de bana bakan anama. Bir de dedeme, ablama, yengelerime. Hasta olan çocuklar da Allah'ın izniyle iyileşsin. Bir de böbrekleri olmayan çocuklara böbrek bulunsun. İlkokul 2'ye kadar okudum. Ben iyileşip okula gitmek istiyorum. Büyüyünce de polis olacağım. En çok canımın acıdığı zaman, pansuman yapıldığı zaman. Pansuman yapılınca her tarafım acıyor. Her sabah 06.00'da kalkıp diyaliz yapıyorum. Sabah kalkmayı pek sevmiyorum. Sonra uykum kaçıyor. Sonra 12.00'dekini yapıyorum. Sonra gece 12.00'dekini yapıyorum. O zaman uykum yine kaçıyor. Sonra saat 02.00'ye kadar yatamıyorum" diye konuştu.



GÜNEŞ GÖREN KİRALIK DAİREYE ÇIKTILAR



Muhammed'in anne dediği babaannesi Şükriye Gür, 5 aylıkken gelininin vefat ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Ben onu büyüttüm. Sürekli hastanelere gidiyoruz. 4 senedir de diyalize giriyor. Okula toplamda yaklaşık 20 gün gitti. 4 senedir evde diyaliz yapıyoruz. Doğuştan tek böbreği yoktur. Diğer böbrekte de kitle var dediler. 4 senedir okula gitmiyor. Doktor nakil yapılması gerektiğini söyledi. Makineye bağlanınca ağlıyor. Ben ve dedesi bakıyoruz. Sadece yaşlılık maaşı alıyoruz. Burada kirada oturuyoruz. Müstakil evimiz vardı. Muhammed hasta olunca, doktor güneş görmesi gerektiğini söyledi. O evde güneş görmüyordu. Biz de buraya taşındık. Kira bin TL. Son kat. Yazın sıcak kışın da soğuk oluyor."