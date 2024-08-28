Küçük Narin’in ağabeyi gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 21 Ağustos günü ortadan kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma genişletildi. Soruşturma kapsamında, Narin'in yakınlarının yeniden ifadeleri alındı.Çelişkili bilgiler ihtimaline karşı alanında uzman olan jandarma ekipleri, Narin'in yakınlarının da aralarında bulunduğu kişilerin çapraz sorgulamalarını gerçekleştirdi. 8'i şüpheli 66 kişinin yeniden ifadeleri çapraz sorgulama yöntemiyle alındı. Bu kişilerden Narin'in 18 yaşındaki ağabeyi E.G. sorgusu sırasında kolunda diş izi fark edilinde şüpheli olarak gözaltına alındı.Jandarma tarafından uçakla İstanbul'a götürülen E.G.'nin Adli Tıp Kurumu'nda kolundaki diş izinde ve vücudunda DNA taraması ile testler yapıldığı öğrenildi. E.G., jandarma kontrolünde tekrar uçakla getirildiği Diyarbakır'da havalimanında serbest bırakıldı. Ancak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, delillerin karartılma ihtimali nedeniyle E.G. hakkında ek gözaltı süresi kararı aldı. Bunun üzerine tekrar gözaltına alınan ağabey E.G.'nin sorgu işlemlerinin sürdüğü belirtildi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kayıp Narin Güran'a ilişkin açıklama yaptı. Tunç, "Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır" dedi.Özel ekip, geçmişte yaşanan benzer vakaları da gözden geçirerek Narin'in arama çalışmalarında kullanıyor. Öte yandan Narin'in kaybolduğu yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki tarlada önceden kazıldığı ve kapatıldığı tahmin edilen iki noktada kazı yapıldı. Arama çalışmalarına jandarma komandolardan oluşan 450 kişi daha katıldı. Narin'e ulaşmak konusunda çemberin daraldığını ve sonuca çok yaklaşıldığını söyleyen Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım da "Narin'in sağ olduğunu mu düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine "İnşallah Narin'imizi sağ olarak bulmak istiyoruz. Gönlümüz onu sağ olarak bulmak. İnşallah sonuca varacağız" dedi.