Küçük piyaniste uluslararası ödül

Yeteneği ve çalışma azmiyle tüm dünyayı kendine hayran bırakan 9 yaşındaki Kumsal Pak, Macaristan'ın Budapeşte şehrinde 24 farklı ülkeden 230 kişinin katılım sağladığı "9. Danubia Talents International Music Competition"da, piyano dalında A kategori "Absolute Birincilik" ödülüne layık görüldü. Gala gecesi çaldığı Bach eseriyle herkesi kendine hayran bırakan Pak, Muğla'da yaşıyor. Eğitime başladıktan kısa bir süre sonra ilk piyano yarışması olan "XXII Miedzynarodowy Konkurs Digi-Talenty Zima 2022" yarışmasına katılım sağlayarak kendi kategorisinde birinci oldu. Son olarak Budapeşte'den ödülle dönen Pak'ın en büyük hedefi ise senfoni orkestrasıyla konser verebilmek.