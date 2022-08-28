Küçük Umut’u köpek saldırısından komşusu böyle kurtarmış

Ereğli'nin Barbaros Mahallesi'nde, 5 gün önce, sokakta oynayan ilkokul öğrencisi Umut Ünlü, 4 köpeğin saldırısına uğradı. Çevresini saran köpeklerin arasında kalan Umut'u, komşuları kurtardı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürülen Umut, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Umut, yoğun bakımda geçirdiği 4'üncü günde gözlerini açtı. Küçük Umut'un ilk sözleri ise "Anne çok korktum. Sana sarılmak istiyorum, canım annem" oldu.



'YETİŞMESEK ÇOCUĞU ÖLDÜREBİLİRLERDİ'

Umut'un ve köpeklerin seslerini annesinin duyup, çağırdığını söyleyen sağlık çalışanı Yasin Mehmet Eryılmaz, "112 personeliyim, evimin bahçesinde hayvanlarımla ilgileniyordum. Annem bana 'Yasin koş' dedi elimde dirgenle koştum. Buraya geldiğimde köpekler çocuğu parçalıyorlardı. Müdahale ettim, kovaladım köpekleri. Çocuğun kafasında ve boynunda ciddi yaralar vardı. Vücudunun birçok yerinde de diş izleri kesikler vardı. Gömleğimi çıkarıp çocuğa annemle tampon yaptım. Evden serum getirdim, damar yolu açtım ve serum taktım. Sağlık görevlileri gelene kadar müdahale etmeye çalıştım. Sesi duyup buraya geldiğimde, alışık olmama rağmen çocuğun durumu beni çok etkiledi. Sesi duyup da koşmamız bir mucize. Biz gelmezsek belki o çocuğu köpekler öldürebilirlerdi. Biz geldiğimizde çocuğu parçalıyorlardı" dedi.



'DURUMU İYİYE GİDİYOR'

Yoğun bakımda tedavisi süren Umut'un babası Durmuş Ünlü ise "Oğlumun bilinci açıldı. Düne kadar bilinci kapalıydı ama doktorlar oğlumu uyandırdı. Durumu da iyiye gidiyor. Gözlerini açtı bizimle konuşmaya başladı. İlerleyen günlerde durumu daha da iyi olacak. Bu olaydan 3 gün önce de köpekler bir komşumun koyunlarını telef etti. Bu köpekler muhtemelen aynı köpekler" diye konuştu.