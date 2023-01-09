Küçük Yaman’ın dileği gerçek oldu

Pamukkale Üniversitesi Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi (PAÜTOHSAM) yetkilileri ile Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencileri, Şehit Ömer Halisdemir Spor Merkezinin de üyesi olan Yaman Mercan'ın koyu bir Fenerbahçeli olduğu ve taraftarlarla beraber takımın bir maçını izleyerek seremonide yer almak ve küçük Yaman'ın hayallerini gerçekleştirmek için kolları sıvadı.

Bu çerçevede Fenerbahçe - Hatayspor futbol karşılaşması için sporcular yola çıkılmadan önce küçük Yaman ve Ailesi, Denizli-Fenerbahçe taraftar grubu temsilcisi Hakan Erdat ile birlikte Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ı makamında ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. 27 Aralık 2022 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Hatay müsabakasında seremoniye çıkan ve taraftarlarla maçı izleme şansı yakalayan küçük Yaman'a PAÜTOHSAM yetkilileri, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencileri ve Denizli-Fenerbahçe taraftar grubu da eşlik etti.

PAÜ TOHSAM Müdürü Doç. Dr. Uğur Sönmezoğlu 'Dileğin Gerçek Olsun' projesi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında destek veren herkese teşekkür ederek duygularını şöyle ifade etti: "Proje kapsamında bizlere en büyük desteği veren Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kutluhan başta olmak üzere, küçük Yaman'ı Denizli'den İstanbul'a kadar hiç yalnız bırakmayan Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencilerine ve Denizli-Fenerbahçe taraftar grubu temsilcisi olan Hakan Erdat'a teşekkür ederiz."