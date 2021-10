Küçük yaştaki kızlara zorla fuhuş yaptırıyorlardı! 9 kişi gözaltına alındı

Sürdürülen çalışmaların ardından bugün harekete geçen polis ekipleri daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şebeke lideri oldukları öne sürülen P.A. ve A.Ş. ile A.S., A.T., Ş.C., E.C., H.Ö., A.T. ve A.Ü. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.